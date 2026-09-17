Франція більше не може надавати допомогу Україні

Лідер ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен переконана, що Франція більше не може надавати Україні таку саму допомогу, як зараз, через погіршення свого фінансового стану.

Ле Пен запевнила, що її позиція не є актом ворожості до України, повідомляє Le Figaro.

"Ми можемо продовжувати навчати їхніх солдатів, їхні збройні сили, ми можемо продовжувати постачати їм обладнання, щоб вони могли захищатися. Але з фінансової точки зору ми більше не можемо. Ми більше не можемо", – сказала вона.

Вона виступає за проведення великої конференції з питань миру для досягнення дипломатичного врегулювання війни РФ проти України.

Фото: Vox España.