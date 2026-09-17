Ковальский став генпрокурором

Президент Володимир Зеленський указом поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського.

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов'язків генерального прокурора", - указ №946/2026.

Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про "кришування" колл-центрів подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура.