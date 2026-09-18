Україну 18 вересня прогріє до +25°, подекуди - короткочасні дощі

В Україні у п'ятницю, 18 вересня, температура вдень становитиме до +25°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"18 вересня на більшій частині території України синоптична ситуація, а отже й погода, ще не зазнають змін: погоду без опадів визначатиме поле підвищеного тиску, проте у більшості західних, вночі й у північних областях холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ. Утримається комфортна температура як для цієї пори, однак дещо прохолодніше буде вночі на сході країни, вдень у західних областях", - зазначають синоптики.

За їхнім прогнозом, цього дня спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості західних, вночі і у північних областях місцями короткочасний дощ; на решті території без опадів. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, на сході країни 7-12°; вдень 20-25°, у західних областях місцями 17-19°.

Згідно з прогнозом, у столиці та Київській області 18 вересня спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі місцями пройде короткочасний дощ, вдень без опадів.

Температура у Києві становитиме вночі 13-15°, вдень 21-23°, по області буде вночі 10-15°, вдень 20-25°.