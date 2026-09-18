Сьогодні ЄС виділить мільярди на оборону України

Європейський Союз 18 вересня виділить Україні 3,3 млрд євро на закупівлю ракет, боєприпасів і безпілотників. Також Брюссель запускає нову програму спільних оборонних проєктів із Києвом, зокрема у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, новий пакет допомоги передбачає 3,3 млрд євро на придбання озброєння для Сил оборони України. Кошти спрямують на ракети, боєприпаси та безпілотні системи. Окремо ЄС використає залишок фінансування в межах програми SAFE для запуску спільних оборонних проєктів з Україною.

Фон дер Ляєн наголосила, що така співпраця має поєднати український бойовий досвід та інновації з технологічними й промисловими можливостями європейських країн.

Одним із ключових напрямів стане створення спільної європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. Її основою має стати система протидії балістичним ракетам Freya.

Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським президентка Єврокомісії також обговорила реформи, необхідні для подальшого фінансування та просування України на шляху до ЄС.

Йдеться про законодавчі зміни, які має розглянути Верховна Рада. Їхнє ухвалення пов'язують із розблокуванням подальшої фінансової підтримки та процесом євроінтеграції України.

Як повідомляло раніше ForUa, Польща не має наміру зменшувати підтримку України на тлі російських атак.