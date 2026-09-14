Зеленський розкрив деталі допомоги від Канади

Канада не лише закупить перехоплювачі PAC-3 до систем Patriot, а ще й надасть ракети АІМ-9, АІМ-120.

"Прем'єр-міністр оголосив закупівлю ракет для систем Patriot PAC-3 – антибалістичних ракет на суму 350 млн (канадських доларів). Це пакет щодо ППО. Окрім цього ми з ним проговорили питання АІМ-9, АІМ-120. Це відповідні ракети, які ми використовуємо також як ППО для систем протиповітряної оборони NASAMS, які прикривають багато різних об'єктів, включаючи енергетичні", – сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, до пакета ППО від Канади входитимуть і гроші, і окремі ракети, повідомляє "Укрінформ".

"І ще є деякі домовленості, які потребують його прямого діалогу з іншими лідерами, які напряму Україні щось продати не можуть через різні причини", - сказав він.

Фото: ОП.