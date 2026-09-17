Микола Томенко закликає підписати петицію: «Змусимо поважати українців і захистимо українське у нашій Державі»

Відомий політичний та громадський діяч Микола Томенко зареєстрував Петицію до Президента України на тему: «Захистити Україну від українофобії та ідеології «русского міра» (про запобігання, протидію та відповідальність за прояви українофобії (україноненависництва).



Микола Томенко інформує, що чиновники Офісу Президента майже півроку відмовляли у його законному праві зареєструвати петицію з вимогами до Глави Держави і лише під тиском громадськості та медіа зробили це.



Далі подаємо текст Петиції.

«Триває війна російської орди вбивць, варварів та мародерів проти Українського народу та незалежної і суверенної України. Ця війна носить екзистенційний характер, бо путінська росія ненавидить і знищує все українське: нашу історію, мову, культуру та церкву. З огляду на цю загрозу Українська держава має подбати про належний захист своїх національних інтересів у гуманітарній та світоглядній сферах і створити надійні правові механізми протидії проявам українофобії (україноненависництва) та ідеології «русского міра».

Як відомо, Верховна Рада України узаконила визначення терміну «українофобія» в Законі України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» від 21.03.2023 року.

Відповідно до нього:



«Українофобія - дискримінаційні дії, публічно висловлені заклики, в тому числі в медіа, у літературних та мистецьких творах, що заперечують субʼєктність Української держави, української нації, боротьбу проти підкорення, експлуатації, асиміляції Українського народу, а також правомірність захисту політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитку української національної державності, науки, культури, зневажають питомі етнокультурні ознаки українців, ігнорують українську мову та культуру».

Проте вже протягом трьох з половиною років Верховна Рада України не може встановити адміністративну та кримінальну відповідальність за прояви українофобії. Законопроєкт про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за українофобію було зареєстровано лише 22.04.2026 року, але його досі навіть не включено до порядку денного. Попри звернення громадськості та петицію до Кабінету Міністрів від 15.04.2026 року, уряд теж не розробив відповідного законопроєкту.

За таких обставин лише президент може зрушити з місця вирішення нагального питання захисту національної гідності українців та України, адже у відповідності до 93 статті Конституції України Президент має право законодавчої ініціативи, а законопроєкти, які визначені ним, як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.

Нагадаю також, що 15.02.2021 року парламент ухвалив Закон України про відповідальність за прояви антисемітизму, а 15.04.2026 року Президент підписав його. У нашій петиції йдеться саме за введення АНАЛОГІЧНОЇ відповідальності за прояви українофобії в умовах війни РФ проти Українського народу, його права на власну Державу, історію, культуру, мову та церкву.



Саме тому ми звертаємося до Президента України з вимогою:

- розробити та внести до Верховної Ради України законопроєкт про внесення змін до 161 статті Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за прояви українофобії, як невідкладний».

Микола Томенко закликав українців підтримати Петицію та захистити українську національну гідність у своїй Державі, бо як писав відомий письменник Улас Самчук: «Не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книжки читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, чи домінуючим є для нас Шевченко чи Пушкін… А коли - все одно, то це значить, що все одно для вас, хто ми ж самі! Це значить, що ми не народ, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких ідеалів чернь».

Петицію підписати можна тут:



https://petition.president.gov.ua/petition/270094