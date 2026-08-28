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Здоров'я

Скільки цукру дитина може з’їдати без шкоди для здоров’я, підрахували педіатри

Скільки цукру дитина може з’їдати без шкоди для здоров’я, підрахували педіатри

Педіатри радять максимально обмежувати споживання цукру дітьми та звертати увагу на його джерела в раціоні. Особливо це стосується малюків до трьох років.

Дітям до 3 років фахівці радять взагалі не давати доданий цукор. За можливості його надходження має бути пов’язане з природними продуктами, зокрема фруктами.

У віці від 3 до 10 років кількість цукру рекомендують обмежувати приблизно до трьох чайних ложок на день. Краще, щоб дитина отримувала солодке з фруктів, ягід або сухофруктів, а не з цукерок, печива, солодких напоїв та інших десертів.

Для дітей і підлітків від 10 до 18 років допустима кількість становить трохи більше шести чайних ложок на день. Водночас одна чайна ложка має містити близько 4 грамів цукру.

Фахівці наголошують, що важливо враховувати не лише цукор, який батьки додають у їжу, а й той, що вже міститься у готових продуктах.

Тому основу солодкої частини раціону краще складати з фруктів, овочів та сухофруктів, а споживання цукерок, печива та інших солодощів — суттєво обмежити.

Як повідомляло раніше ForUa, солодощі, які варто їсти щодня, назвали медики.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

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