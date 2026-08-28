Скільки цукру дитина може з’їдати без шкоди для здоров’я, підрахували педіатри

Педіатри радять максимально обмежувати споживання цукру дітьми та звертати увагу на його джерела в раціоні. Особливо це стосується малюків до трьох років.

Дітям до 3 років фахівці радять взагалі не давати доданий цукор. За можливості його надходження має бути пов’язане з природними продуктами, зокрема фруктами.

У віці від 3 до 10 років кількість цукру рекомендують обмежувати приблизно до трьох чайних ложок на день. Краще, щоб дитина отримувала солодке з фруктів, ягід або сухофруктів, а не з цукерок, печива, солодких напоїв та інших десертів.

Для дітей і підлітків від 10 до 18 років допустима кількість становить трохи більше шести чайних ложок на день. Водночас одна чайна ложка має містити близько 4 грамів цукру.

Фахівці наголошують, що важливо враховувати не лише цукор, який батьки додають у їжу, а й той, що вже міститься у готових продуктах.

Тому основу солодкої частини раціону краще складати з фруктів, овочів та сухофруктів, а споживання цукерок, печива та інших солодощів — суттєво обмежити.

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