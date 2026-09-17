Ірландія не надсилатиме свого учасника на Євробачення через участь Ізраїлю

Ірландський національний суспільний мовник RTE оголосив у четвер, 17 вересня, що бойкотуватиме пісенний конкурс Євробачення-2027 другий рік поспіль через участь в ньому Ізраїлю, повідомляє AP.

У RTE заявили, що мовник не надсилатиме свого учасника на пісенний конкурс Євробачення-2027 у Болгарії, та не транслюватиме шоу через «жахливі й тривалі людські втрати в Газі».

Ірландія була однією з п’яти країн - разом із Нідерландами, Ісландією, Словенією та Іспанією, - які цьогоріч - у 2026 році - відмовилися від участі в Євробаченні на знак протесту проти допуску Ізраїлю до цього загальноєвропейського музичного конкурсу.

Минулого місяця нідерландський суспільний мовник AVROTROS оголосив, що також бойкотуватиме конкурс наступного року, назвавши Євробачення «майданчиком для розколу».

«AVROTROS не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2027 році, оскільки цей захід більше не можна вважати нейтральним, адже одна з країн-учасниць досі залучена до масштабного військового конфлікту», - йшлося тоді у поясненні мовника.

Як повідомляв ForUA, Україна візьме участь у 71-му пісенному конкурсі Євробачення-2027, який відбудеться у місті Бурґас (Болгарія).

Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, гранд-фінал - 15 травня на новому спортивно-розважальному майданчику «Арена Бурґас».