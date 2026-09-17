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Війна

СБУ затримала 17-річну коригувальницю рф

СБУ затримала 17-річну коригувальницю рф

Військова контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі ще одну російську інформаторку.

Нею виявилася завербована ворогом 17-річна місцева жителька, яка на замовлення рф наводила ракетно-дронові атаки рашистів по обласному центру, повідомляє СБУ.

Зловмисниця мала відстежувати на території прифронтового міста координати підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, по яких рф готувала нову серію комбінованих ударів. 

Співробітники СБУ викрили коригувальницю на початковому етапі підривної діяльності, задокументували її та затримали за місцем проживання. 

Неповнолітня потрапила у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку «легких» заробітків. 

Після вербування дівчина пішки обходила вулиці міста та приховано знімала на камеру телефону локації, які, на її думку, використовували українські війська. 

Отримані відомості інформаторка передавала куратору з рф через месенджер у вигляді фото, а також скріншотів гугл-карт із позначками потенційних «цілей». 

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, на якому вона накопичувала розвідувальні знімки разом із координатами українських об’єктів. 

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). 

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинів як державна зрада.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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