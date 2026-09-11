Канада покарала росіян за депортацію українських дітей

Канадський уряд включив до санкційного списку ще вісьмох росіян, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Росією.

До санкційного списку потрапили очільник МНС Росії Александр Куренков, голова Федерального агентства у справах молоді ("Росмолодежь") Григорій Гуров, голова правління "Руху перших" Артур Орлов та керівник ради регіонального відділення руху Денис Чернобай.

Канада запроваджує санкції проти радника апарату уповноваженого з прав дитини Владіміра Хромова, а також голови опікунської ради Національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям Єлєни Мільської. До документа також включені Александра Кульгіна та Віталій Сук.

Як зазначили в канадському уряді, ці особи були або є причетними до депортації українських дітей до РФ та їхньої індоктринації та мілітаризації.

Фото: 24 канал.