Українські діти відмовляються повертатися до України

Після початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі українських дітей, які перебували під опікою держави або були вилучені з сімей через неналежні умови догляду, евакуювали за кордон. Передбачалося, що їхнє перебування в інших країнах буде тимчасовим, однак частина дітей після адаптації в Європі не захотіла повертатися в Україну. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Одним із таких дітей став Денис — ім’я змінено з міркувань безпеки. У березні 2022 року його разом із понад сотнею вихованців дитячого будинку в Бердянську евакуювали до невеликого села в італійських Альпах. Спочатку 15-річний хлопець почувався розгубленим і сумував за домом. «Україна — це все, що я знав. Я ніколи в житті не виїжджав із неї», — розповів він виданню.

Згодом Денис почав навчатися в місцевій школі, заводити друзів та адаптуватися до нового життя. За його словами, саме тоді він зрозумів, що може мати інше майбутнє — без авіаударів і бідності та з більшими можливостями.

Подібним чином після евакуації за межами України опинилися тисячі дітей. Українська влада згодом повернула більшість із них, однак понад 1500 дітей досі перебувають в інших європейських країнах. У деяких випадках італійські суди ставали на бік дітей та їхніх прийомних сімей, які не виконували вимоги Києва щодо репатріації.

Окремий випадок стався у квітні 2026 року. 15-річного українського хлопця, якого евакуювали до Італії, всиновила італійська сім’я, хоча його батьки та дві сестри залишалися в Україні й хотіли повернення дитини. Видання зазначає, що Україна ще у травні 2022 року призупинила міжнародні усиновлення через побоювання щодо незаконного вивезення та торгівлі дітьми.

Водночас частина дітей, які повернулися в Україну, зіткнулася з проблемами вже після репатріації. The Guardian розповідає історію Евеліни, яку після майже двох років у прийомній сім’ї на Сицилії повернули в Україну та поселили в дитячий будинок сімейного типу. За словами дівчини, там у неї забрали телефон і понад рік не дозволяли спілкуватися з італійською родиною, яка опікувалася нею під час перебування за кордоном. Після досягнення 18 років Евеліна планує залишити Україну та повернутися до Європейського Союзу. Вона вважає, що багато дітей після повноліття все одно намагатимуться повернутися до країн, де провели значну частину підліткового віку та встановили соціальні зв’язки.

Денису вдалося залишитися в Італії ще до повноліття. Його групу з Рота-д’Іманья повернули в Україну в серпні 2024 року, коли хлопцеві було 17 років. Він побоювався можливих проблем через мобілізаційний вік, але за допомогою місцевих судів зумів залишитися в Італії. Нині Денис працює офіціантом і планує продовжувати жити в країні.

Українська експертка з питань воєнних злочинів проти дітей Катерина Рашевська зазначає, що небажання частини молоді повертатися створює для України серйозний демографічний виклик. Водночас куратор групи українських дітей у Рота-д’Іманья Дієго Моска наголошує, що суперечки між українською державою та європейськими прийомними родинами можуть додатково травмувати дітей. На його думку, після повернення основним пріоритетом має бути психологічна підтримка дітей, а не лише демографічні потреби держави.

Як повідомляло раніше ForUa, на Донеччині евакуювали всіх дітей із зон активних боїв.