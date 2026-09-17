Підготовку енергетики до зими можуть недофінансувати через брак коштів – Підласа

Через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані у вересні-листопаді цього року. Зокрема видатки на підготовку енергетики до зими.

Про це повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у подкасті “Хроніки економіки”.

Міністерство фінансів перенесло частину видатків державного бюджету із вересня, жовтня та листопада на грудень через нестачу коштів. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, насамперед перенесли капітальні видатки — на будівництво та реконструкцію, зокрема лікарень, укриттів у медичних і освітніх закладах, захист енергетичної інфраструктури та будівництво соціального житла.

Водночас уряд продовжує фінансувати соціальні видатки, зокрема зарплати працівникам бюджетної сфери. Однак ситуація з державним бюджетом залишається напруженою.

На грудень перенесли 39 млрд грн видатків

Підласа зазначила, що уряд переніс із вересня на кінець року 39 млрд грн капітальних видатків, які планували здійснити цього місяця.

«Але, коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити», — додала вона.

За словами голови Бюджетного комітету, перенесення стосується також видатків на реалізацію «планів стійкості» та підготовку енергетики до зими.

«Тому ми говоримо, що ситуація з бюджетом погана. Коли ми говоримо про те, що потрібно ухвалювати ритмічно і вчасно міжнародні зобов’язання, то ми не просто так це говоримо», — наголосила Підласа.

Україна отримала менше половини запланованої міжнародної допомоги

За словами Підласи, дефіцит фінансування виник через те, що уряд і парламент не вчасно виконали частину зобов’язань у межах програм отримання міжнародної фінансової допомоги.

Зокрема, законопроєкт про скасування пільги на безмитне ввезення міжнародних посилок Верховна Рада мала ухвалити в цілому до кінця серпня, щоб у середині вересня Україна могла отримати транш від ЄС.

«Однак ми ухвалили законопроєкт в середині вересня, тобто у кращому разі гроші прийдуть вкінці жовтня – на 2 місяці пізніше. Але на ці гроші були розраховані видатки», — підкреслила Підласа.

На 2026 рік у бюджеті передбачили отримання 50,8 млрд доларів міжнародного фінансування. Водночас через затримки з виконанням необхідних вимог Україна отримала лише близько 21 млрд доларів.

Таким чином, більша частина передбаченого на цей рік міжнародного фінансування досі не надійшла.

Раніше уряд схвалив і направив до Верховної Ради вісім законопроєктів із необхідного пакета для залучення міжнародного фінансування. Тепер від парламенту залежить швидкість ухвалення рішень, необхідних для покриття дефіциту держбюджету.