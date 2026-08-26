Підробки у супермаркетах: які продукти в Україні фальсифікують найчастіше

В Україні найчастіше фальсифікують молочну продукцію та ковбасні вироби. Серед товарів, які також потрапляють до групи ризику, — морозиво, оливкова олія та алкоголь.

Найбільше випадків фальсифікації виявляють серед сметани, кисломолочних і твердих сирів, а також ковбасних виробів. Йдеться переважно про продукцію невеликих та середніх українських виробництв, розповів директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

Найпоширеніший спосіб підробки молочних продуктів — заміна молочного жиру дешевшими рослинними компонентами. Наприклад, у маслі, сирах та сметані можуть використовувати рослинні жири, зокрема пальмову олію.

Ковбасні вироби також можуть не відповідати заявленому складу. Замість продукції вищого ґатунку виробники можуть використовувати сировину нижчої якості, зменшувати частку м'яса та додавати більше різноманітних компонентів.

Експерт зазначив, що залежно від категорії товару частка фальсифікату в Україні може сягати 30%. Водночас повністю оцінити масштаби проблеми складно, оскільки громадські організації мають обмежені можливості для проведення лабораторних досліджень.

Окремо Несміянов звернув увагу на морозиво. За його словами, продукція великих виробників переважно відповідає заявленим характеристикам, тоді як серед невеликих виробників під час перевірок виявляли випадки фальсифікації.

До продуктів, які можуть підміняти дешевшими аналогами, належить і оливкова олія. Зокрема, її можуть розбавляти соняшниковою або ріпаковою олією.

Фальсифікація трапляється і в алкогольній продукції. За словами експертів, у дорогі бренди можуть додавати дешевший етиловий спирт, ароматизатори та барвники.

Фахівці радять уважно читати склад продуктів, перевіряти маркування та не орієнтуватися лише на назву чи ціну товару. Особливо уважними варто бути під час купівлі молочної продукції, ковбас, масла, сирів та оливкової олії.

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