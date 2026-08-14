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Здоров'я

Під час смаження олія утворює канцерогенні речовини: які види небезпечні

Під час смаження олія утворює канцерогенні речовини: які види небезпечні

Вибір олії для смаження має значення, оскільки під час сильного нагрівання в ній можуть утворюватися небажані продукти окислення. Медики назвали види олій, які краще не використовувати для приготування їжі на високих температурах. За словами лікаря-онколога, одним із важливих показників під час вибору олії є температура димлення — температура, за якої жир починає активно диміти та руйнуватися.

Особливо обережно варто використовувати нерафіновані олії холодного віджиму. Вони містять більше біологічно активних сполук і можуть бути менш стабільними під час нагрівання. Зокрема, нерафінована соняшникова олія має нижчу температуру димлення, ніж її рафінований аналог, тому її краще використовувати для холодних страв, а не для тривалого смаження. Оливкову олію також можна використовувати для приготування гарячих страв, однак вибір конкретного виду залежить від температури та способу приготування. Для смаження зазвичай обирають рафіновані олії та жири з вищою температурою димлення. Серед варіантів — рафінована соняшникова, кокосова олія та топлене вершкове масло.

Водночас сама температура димлення не є єдиним критерієм користі чи безпеки продукту. Важливо також не перегрівати олію, не допускати її тривалого горіння та не використовувати один і той самий жир багаторазово. Тож для повсякденного приготування їжі варто обирати олію відповідно до способу готування, а не доводити її до появи диму.

Як повідомляло раніше ForUa, навіть "безпечна" питна вода може провокувати розвиток раку.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

раколіяканцерогенисмаження
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