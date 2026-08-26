Смертність чоловіків ставить під питання вікову мобілізаційну планку

В Україні знову обговорюють граничний вік мобілізації. Співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко вважає, що нинішня планка у 60 років не повною мірою враховує стан здоров’я та фізичні можливості чоловіків старшого віку.

За його словами, питання варто розглядати не лише з точки зору формального віку, а й з урахуванням реального стану здоров’я та здатності людини виконувати військові завдання.

Друзенко звернув увагу на показник середньої тривалості життя чоловіків в Україні. Він заявив, що цей показник становить близько 57 років, тоді як мобілізаційний вік для чоловіків нині сягає 60 років. «Середня тривалість життя чоловіків в Україні — 57,3 року, мобілізація діє до 60», — сказав Друзенко.

Водночас така статистика не означає, що чоловіки в Україні в середньому помирають у 57 років: показник очікуваної тривалості життя є статистичним розрахунком і залежить, зокрема, від смертності в різних вікових групах.

Окремо медик звернув увагу на фізичні навантаження у війську. Окопна служба, носіння важкого спорядження, постійний стрес і бойові навантаження можуть бути особливо складними для людей старшого віку. При цьому навіть однаковий вік не означає однаковий стан здоров’я, тому придатність до служби залежить від конкретної людини.

На цьому тлі тривають дискусії щодо доцільності більш активного залучення молодших громадян до бойових підрозділів, тоді як старших військовозобов’язаних можна було б використовувати насамперед на посадах, де фізичні навантаження нижчі.

Раніше повідомлялося про дискусії щодо можливого зниження граничного віку мобілізації з 60 до 50–55 років. Однак станом на зараз рішення про зміну встановленої законом вікової межі не ухвалено.

Таким чином, питання віку мобілізації залишається предметом суспільної та військової дискусії, зокрема щодо того, де має проходити межа між віком, станом здоров’я людини та її здатністю ефективно виконувати завдання в умовах війни.

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