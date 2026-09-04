Угорщина продовжить давати захист українським чоловікам призовного віку

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт продовжить надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, які виїжджають з України через війну. За його словами, Угорщина діятиме інакше, ніж інші країни Європейського Союзу, попри нові правила щодо тимчасового захисту українців.

Про це Мадяр сказав 3 вересня під час пресконференції, повідомляють угорські ЗМІ.

«Угорщина діє інакше, продовжуючи залишати за собою право надавати статус біженця чоловікам призовного віку, які тікають на територію Угорщини, насамперед стосовно наших угорських співвітчизників на Закарпатті», – заявив угорський прем’єр.

Мадяр також повідомив, що виступив проти нових правил ЄС у розмовах із кількома європейськими лідерами. За його словами, 2 вересня він обговорив це питання з президентом Європейської ради Антоніу Коштою під час його візиту до Будапешта. Угорський прем’єр назвав рішення ЄС «негідним».

У Європейській комісії у відповідь нагадали про спільні правила ЄС щодо тимчасового захисту. Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що продовження дії цього механізму загалом не передбачає його надання державами-членами новоприбулим українцям, яким Україна не дозволила залишити територію країни через їхні військові обов’язки.

Водночас Ламмерт наголосив, що держави-члени мають певний простір для застосування нових правил.

«Завжди існує певна свобода розсуду, і це також передбачено регулюванням. Я поки не бачив нічого викладеного письмово, що міг би прокоментувати на цьому етапі», – зазначив речник Єврокомісії.

За його словами, у разі відступу від загальних правил щодо певних категорій осіб країни ЄС зазвичай мають повідомляти про це Європейську комісію та Європейську раду.

Наразі Єврокомісія готує для держав-членів операційні рекомендації щодо практичного застосування нових положень. Коли саме їх оприлюднять, у Єврокомісії не уточнили.

У липні країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист для українців ще на один рік, до 4 березня 2028 року. Водночас було запроваджено нову умову для новоприбулих: тимчасовий захист може надаватися лише тим українцям, які виконують військові обов’язки відповідно до законодавства України та за необхідності можуть це підтвердити.

Це обмеження набуло чинності 5 серпня 2026 року. Воно не поширюється на українців, які до цієї дати вже мали тимчасовий захист у конкретній країні ЄС і безперервно зберігають цей статус.