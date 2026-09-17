Місія ООН назвала удари США по Ірану можливим воєнним злочином

Місія ООН зі встановлення фактів заявила, що має «обґрунтовані підстави» вважати, що США скоїли воєнний злочин під час ударів по Ірану 28 лютого. Йдеться, зокрема, про атаки, внаслідок яких загинули та були поранені цивільні, а також була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому 17 вересня.

Одним із розслідуваних епізодів став удар крилатими ракетами «Томагавк» по чітко позначеній початковій школі Shajareh Tayyebeh у місті Мінаб. За даними місії, внаслідок атаки загинули понад 150 людей, серед них близько 120 дітей.

Експерти ООН також розслідували удар у місті Ламерд. За їхніми даними, високоточні ракети розсіяли вольфрамові вражаючі елементи над чітко ідентифікованим спортивним комплексом і прилеглим житловим районом. Унаслідок цього загинули 22 цивільні особи, чоловіки та жінки.

Водночас Центральне командування США у березні заявляло, що американські військові не завдавали ударів по Ламерду. У командуванні також зазначали, що на відеозаписі атаки, який поширювався в інтернеті, не було зафіксовано високоточної ракети.

Щодо удару по школі представники США раніше заявляли, що американські військові операції проводяться відповідно до норм права збройних конфліктів. У березні помічник міністра оборони США зі зв’язків із громадськістю Шон Парнелл заявив, що Сполучені Штати не обирають цивільних як цілі та завдають ударів по тих, кого вважають загрозою для США та їхніх союзників.

У червні президент США Дональд Трамп заявив, що удар по школі не був навмисним і що інцидент перебуває на стадії розслідування. Остаточний звіт американського розслідування з висновками наразі не оприлюднений.

Окрім дій США, місія ООН у своєму звіті розглянула ситуацію з правами людини в Ірані та дійшла висновку, що жорстоке придушення іранською владою протестів у грудні та січні стало безпрецедентною ескалацією порівняно з попередніми репресіями.

За даними місії, під час придушення протестів іранська влада масштабно застосовувала летальну силу, що призвело до масових убивств і поранень, а також численних арештів. Експерти вважають, що низка цих грубих порушень може кваліфікуватися як злочини проти людяності, зокрема вбивства, ув’язнення та катування, вчинені в межах масштабного й систематичного переслідування цивільного населення.

Місія закликала Іран і США негайно припинити всі порушення та ймовірні злочини, забезпечити повне відшкодування збитків постраждалим і вжити заходів для недопущення повторення подібних інцидентів.

Також експерти закликали до негайного припинення бойових дій, відновлення дипломатичних зусиль держав-членів ООН для досягнення тривалого миру та притягнення третіх держав до відповідальності на основі принципу універсальної юрисдикції.