200-кілограмовий чоловік із психічними розладами був визнаний придатним і помер у ТЦК

Чоловіком, який 6 серпня помер після доставлення до територіального центру комплектування на Житомирщині, виявився 46-річний Андрій Стесюк. Його мати стверджує, що син мав низку серйозних захворювань, важив близько 200 кг, однак військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби.

Про це Тамара Стесюк розповіла журналістам «Суспільного».

За словами жінки, Андрій закінчив Вінницький медичний університет і певний час працював лікарем загальної практики сімейної медицини. У 27 років у нього діагностували неспецифічний виразковий коліт — захворювання, за якого на слизовій оболонці товстого кишківника утворюються виразки та рани.

Через хворобу чоловік отримав групу інвалідності. Згодом він залишив роботу, розійшовся з дружиною та переїхав до батьків в Овруч.

У 2008 році, як розповідає мати, на тлі проблем зі здоров’ям та переживань у Андрія діагностували психічний розлад. Йому призначили лікування, зокрема психотропні препарати.

У 2018 році чоловікові не продовжили інвалідність, пояснивши це тим, що коліт нібито вилікували. За словами Тамари Стесюк, після цього син відмовився від подальших обстежень та аналізів, але продовжував приймати раніше призначені препарати.

Мати пов’язує це з порушенням обміну речовин і значним набором ваги. За її словами, незадовго до смерті Андрій важив близько 200 кг.

«Через свій розлад він всі ці роки жив ніби у своєму власному світі — він навіть не знає, що в нас війна йде», — розповіла жінка.

За словами Тамари, у місцевому ТЦК знали про стан здоров’я її сина, тому раніше його не зупиняли. Однак вранці 6 серпня Андрій вийшов до магазину без документів і телефону.

«Наші місцеві працівники ТЦК знають, що він хворий. Але, як виявилося, в Овруч на ту пору приїхали працівники ТЦК з Коростеня — близько 7:30 ранку вони насильно заштовхали мого сина в автомобіль», — стверджує мати.

Дізнавшись про затримання сина, батьки приїхали до ТЦК. Там їм повідомили, що чоловіка відправлять до Коростеня. За словами Тамари, працівники ТЦК відмовилися передати Андрію необхідні ліки та воду.

Згодом чоловіка відвезли до Коростеня. Там батькам вдалося з ним побачитися, після чого його, як вони зрозуміли, мали доправити до Житомира.

Після повернення додому батькам зателефонували з Коростенського ТЦК і повідомили, що Андрій знепритомнів у туалеті та помер.

Коли батьки знову приїхали до ТЦК, вони побачили тіло чоловіка у дворі за будівлею.

«У мене зупинилося серце — мій син лежить серед двору з розкинутими руками, голова вже синя і вкрилася плямами. […] Я до сина притулилася — він не дихав. Губи сині, але сам він був дуже гарячий. Лежав на рядні серед двору у багнюці, без взуття. Штани йому закотили, футболку підсунули. Ця картина стоятиме в мене перед очима до кінця мого життя», — розповіла Тамара Стесюк.

Андрія Стесюка поховали 8 серпня. Його мати наполягає, що син не ухилявся від військового обліку, та ставить під сумнів рішення про його придатність до військової служби.

«Вони ж бачили, який він — навіщо вони тягнули його у той автобус? […] В мене питання: як при таких хворобах, які мав мій син, його визнали придатним?» — сказала вона.

Жінка має намір звернутися до правоохоронців та правозахисників, щоб домогтися розслідування обставин смерті сина та притягнення до відповідальності працівників ТЦК і медиків, які визнали його придатним.

У Житомирському обласному ТЦК та СП 6 серпня повідомили про смерть 46-річного чоловіка, якого доставили до установи як порушника правил військового обліку.

У ТЦК заявляли, що чоловік підлягав мобілізації як офіцер запасу. За результатами військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних та логістичних підрозділах, підрозділах зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Після смерті чоловіка у ТЦК призначили службове розслідування. Відомості про подію також внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.