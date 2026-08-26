Буданов розкрив реальну ситуацію з ракетами Patriot для України

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов назвав протиповітряну оборону одним із головних пріоритетів Києва та закликав Італію допомогти Україні із захистом неба й судноплавства в Чорному морі.

Наразі Україна потребує чотирьох ключових речей. Серед них — боєприпаси для систем ППО, розвиток спільного виробництва озброєнь, передбачуване фінансування та безпека судноплавства в Чорному морі, заявив Буданов в інтерв’ю італійському виданню La Stampa.

Говорячи про постачання ракет до систем Patriot, керівник ОП зазначив, що вони тривають, однак їх недостатньо для протидії темпам російських атак. «У 2026 році ми отримаємо менше, ніж у 2025-му. Поставки тривають, вони регулярні, але їх недостатньо», — заявив Буданов.

Він наголосив, що Patriot мають особливе значення для України, оскільки ця система здатна ефективно перехоплювати балістичні ракети. Водночас, за словами Буданова, навіть значне збільшення поставок не змінить перебіг війни, але змусить Росію витрачати більше ресурсів на ракетні атаки.

Окремо Буданов розповів про ситуацію в Чорному морі. За його словами, з липня Росія систематично атакує порти Одеси, Чорноморська, Південного та дунайські порти. «Мета — зупинити український експорт. Це економічна війна», — сказав він. Керівник ОП наголосив, що Чорне море має значення не лише для України, оскільки через нього проходять маршрути постачання продовольства до країн Африки та Близького Сходу, а також важливі торговельні шляхи Європи та Середземномор’я.

Як повідомляло раніше ForUa, Буданов оцінив перспективи Росії у війні та розповів про подальші дії України.