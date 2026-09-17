Стрічка про найстрашніші сторінки війни представлятиме Україну на «Оскарі»

Документальний фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк представить Україну на 99-й церемонії вручення премії «Оскар». Стрічку обрали українським претендентом у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Фільм розповідає історії українських жінок, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії. У центрі стрічки — спільнота постраждалих, які намагаються домогтися справедливості та не мовчати про пережите.

Однією з героїнь є Ірина Довгань — колишня полонянка, яка після звільнення стала активісткою та документує свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях України.

«Сліди» вже отримали нагороди на міжнародних кінофестивалях, зокрема Berlinale, Movies That Matter у Гаазі та Millenium Docs Against Gravity. Стрічка також увійшла до топ-20 глядацьких фаворитів документального фестивалю Hot Docs у Торонто. Українська прем'єра фільму відбулася на Docudays UA.

Цього року в українському національному відборі брали участь вісім фільмів. Серед них — «Вічник», «Війна очима тварин», «Кіллхаус», «Останній Прометей Донбасу», «Простий Солдат», «Тиха повінь» та The Last Message.

«Обрання нашого документального фільму “Сліди” для представлення України на 99-й премії “Оскар” — це неймовірна честь і відповідальність», — зазначила Аліса Коваленко. За її словами, участь стрічки у премії дає можливість привернути увагу міжнародної аудиторії до злочинів сексуального насильства та катувань, скоєних російськими окупантами.

Наразі «Сліди» є українським претендентом на потрапляння до шортлиста. 15 фільмів, які увійдуть до нього в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», оголосять 15 грудня 2026 року.

П'ять номінантів на премію стануть відомі 21 січня 2027 року, а церемонія вручення 99-го «Оскара» запланована на 14 березня 2027 року.

Як повідомляло раніше ForUa, художній фільм "Довженко. Перший погляд" українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня.