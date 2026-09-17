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Культура

Стрічка про найстрашніші сторінки війни представлятиме Україну на «Оскарі»

Стрічка про найстрашніші сторінки війни представлятиме Україну на «Оскарі»

Документальний фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк представить Україну на 99-й церемонії вручення премії «Оскар». Стрічку обрали українським претендентом у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Фільм розповідає історії українських жінок, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії. У центрі стрічки — спільнота постраждалих, які намагаються домогтися справедливості та не мовчати про пережите.

Однією з героїнь є Ірина Довгань — колишня полонянка, яка після звільнення стала активісткою та документує свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях України.

«Сліди» вже отримали нагороди на міжнародних кінофестивалях, зокрема Berlinale, Movies That Matter у Гаазі та Millenium Docs Against Gravity. Стрічка також увійшла до топ-20 глядацьких фаворитів документального фестивалю Hot Docs у Торонто. Українська прем'єра фільму відбулася на Docudays UA.

Цього року в українському національному відборі брали участь вісім фільмів. Серед них — «Вічник», «Війна очима тварин», «Кіллхаус», «Останній Прометей Донбасу», «Простий Солдат», «Тиха повінь» та The Last Message.

«Обрання нашого документального фільму “Сліди” для представлення України на 99-й премії “Оскар” — це неймовірна честь і відповідальність», — зазначила Аліса Коваленко. За її словами, участь стрічки у премії дає можливість привернути увагу міжнародної аудиторії до злочинів сексуального насильства та катувань, скоєних російськими окупантами.

Наразі «Сліди» є українським претендентом на потрапляння до шортлиста. 15 фільмів, які увійдуть до нього в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», оголосять 15 грудня 2026 року.

П'ять номінантів на премію стануть відомі 21 січня 2027 року, а церемонія вручення 99-го «Оскара» запланована на 14 березня 2027 року.

Як повідомляло раніше ForUa, художній фільм "Довженко. Перший погляд" українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

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