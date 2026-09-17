Польща не має наміру зменшувати підтримку України на тлі російських атак – Сікорський

Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не має наміру зменшувати підтримку на тлі російських атак. Про це в ефірі Польського радіо заявив віцепрем’єр-міністр, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Відповідаючи на запитання про можливе долучення Польщі до прискорення постачання Україні ракет до систем Patriot, про яке заявляла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Сікорський зазначив, що щодо конкретних військових постачань слід звертатися до Міністерства національної оборони РП.

«Натомість ми готуємо найбільший, великий пакет допомоги Україні. Не дамо себе залякати – чим більше Росія бомбардує Україну, тим більшу солідарність потрібно проявляти з Україною та українцями», – сказав Сікорський.

Глава польського МЗС також заявив, що Варшава не має наміру сподіватися на зміну поведінки Росії лише внаслідок дипломатичних заяв. За його словами, Польща готується до подальшої ескалації російської гібридної війни, яка, як він зазначив, уже має кінетичний характер. Йдеться, зокрема, про диверсії, спроби підпалів, атаки безпілотників та порушення повітряного простору.

Сікорський наголосив, що російські удари по Україні відбуваються поблизу польського кордону, а російські безпілотники та ракети вже порушували повітряний простір держав НАТО.

«Очевидно, що Росія ескалює, тому ми мусимо готуватися», – сказав польський міністр.

Він також заявив, що Польща не повинна сподіватися на добру волю Росії, а має готуватися до різних сценаріїв.

Раніше ForUA повідомляв, що Польща планує передати Україні кілька ракет до ЗРК Patriot у межах наступного пакета військової допомоги. Раніше Польща вже передавала Україні кілька ракет PAC-3 MSE до ЗРК Patriot.