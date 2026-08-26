ВМС США розмінували головну судноплавну смугу Ормузької протоки

Військово-морські сили США завершили розмінування головної судноплавної смуги в Ормузькій протоці, що має дозволити значно збільшити кількість нафтових танкерів, які можуть безпечно проходити через стратегічний водний шлях. Про це повідомляє Axios із посиланням на заяву президента США Дональда Трампа та двох американських чиновників, безпосередньо обізнаних із операцією.

За даними видання, американські військові очистили зону розділення руху (Traffic Separation Scheme, TSS) — центральний судноплавний канал, розташований між узбережжями Ірану та Оману.

Операція з розмінування проводилася у таємному режимі протягом останніх кількох місяців. Її завершення має знизити ризики для комерційного судноплавства та створити умови для збільшення обсягів транспортування нафти через Ормузьку протоку.

Розмінування також послаблює можливості Ірану використовувати мінну загрозу як інструмент тиску на світові енергетичні ринки та у потенційних переговорах із адміністрацією Трампа. «Будь-яке судно чи човен, що встановлюватиме нові міни, буде негайно та систематично знищено», — заявив Трамп, попередивши Іран не намагатися повторно замінувати протоку.

Водночас американські чиновники наголосили, що йдеться саме про очищення основної судноплавної смуги, а не про повне розмінування всієї Ормузької протоки.

Новина про завершення операції з'явилася на тлі різкого падіння цін на нафту. Котирування Brent знизилися приблизно на 6%, оскільки ринки очікують на збільшення пропускної спроможності Ормузької протоки та поступове відновлення експорту нафти.

Через Ормузьку протоку до початку конфлікту проходила значна частина світових поставок нафти. Її безпечне функціонування має ключове значення для світового енергетичного ринку.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп позначив на мапі Ормузьку протоку як територію США.