ISW пояснив, як операція «Вівальді» зірвала плани Росії на Донеччині

Українська контрнаступальна операція поблизу Лиману на Донеччині, яка має назву «Вівальді», досягла оперативно важливої мети та зірвала спроби Росії здійснити широке оточення українського «поясу фортець». Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що успіхи Сил оборони України на північ від Лиману зробили нездійсненним російський план оточення укріпленої агломерації з півночі та півдня. При цьому один із відомих російських військових блогерів, пов’язаних із Кремлем, погодився з оцінкою ISW та визнав, що українські успіхи затримають російський наступ на Слов’янськ, який РФ планувала розпочати після захоплення Лиману.

В ISW також звернули увагу на повідомлення російських «воєнкорів» про причини українських успіхів. Зокрема, вони продовжують говорити про проблему так званих «красивих звітів» у російській армії, коли командири на місцях передають вищому командуванню перебільшені дані про просування своїх підрозділів.

Інший російський блогер заявив, що окремі командири намагаються приховувати масштаби втрат, поспіхом формуючи штурмові підрозділи з ненавчених військовослужбовців для спроб повернути втрачені території. Водночас, за оцінкою ISW, вище російське командування вже обізнане про реальний стан справ на місцях.

Аналітики припускають, що російське військове командування може ще не до кінця усвідомлювати втрату Лиманського виступу та тактичної ініціативи в цьому районі. Водночас не виключено, що російські війська намагаються перерізати українські наземні лінії сполучення із «фортечним поясом» із заходу.

В ISW також вважають, що командування РФ може прагнути досягти інформаційного ефекту, продовжуючи заявляти про нібито або фактичні успіхи в Донецькій області. Росія називає захоплення Донеччини одним зі своїх пріоритетів, а Кремль може використовувати заяви про успіхи як для внутрішньої аудиторії, так і на міжнародній арені.

Водночас, зазначають американські аналітики, українська контрнаступальна операція підриває ці зусилля Росії та, ймовірно, продовжуватиме це робити.

15 вересня у Збройних силах України вперше офіційно повідомили про бойові дії, які протягом останніх місяців тривали на півночі Донецької області, у районі на схід та північний схід від Лиману.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький публічно підтвердив проведення наступальної операції на цій території та розповів про перший етап «Вівальді». До цього операція тривала в умовах повної інформаційної тиші.

За словами Білецького, перший етап операції був спрямований на ліквідацію інфільтрації російських військ та порушення їхньої логістики. Українські військові, за його словами, знищили осередки просочення російських підрозділів у районі Новоселівки, Олександрівки, Ярової та на околицях Корового Яру.

Одним з елементів першого етапу стало звільнення Середнього. Наразі цей населений пункт повністю перебуває під контролем Сил оборони України, заявив Білецький.

Раніше кілька військових аналітиків незалежно один від одного повідомляли про наступ українських підрозділів у районі так званого Лиманського виступу. Ця ділянка створювала загрозу для Слов’янсько-Краматорської агломерації зі сходу та північного сходу.

За оцінками низки аналітиків, Сили оборони України, ймовірно, змогли зрізати російський виступ на північ від Лиману та звільнити близько 200 квадратних кілометрів території. Про це, зокрема, повідомляли французький OSINT-аналітик Клеман Молен та американський Інститут вивчення війни.

8 вересня Молен назвав українські успіхи однією з найважливіших перемог України у 2026 році та зазначив, що вони можуть затримати російський наступ на північний Донбас.

Лиманський виступ, сформований російськими військами на північ від Лиману, створював загрозу не лише для самого міста, а й для подальшого просування РФ у напрямку Слов’янська та Краматорська. Саме тому бойові дії на цій ділянці мають значення для всієї оборони українського «поясу фортець».

За оцінкою ISW, успіх українських сил у районі Лиману позбавляє Росію можливості реалізувати задум щодо широкого охоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації з двох напрямків. Водночас це не означає припинення російських наступальних дій на Донеччині: російське командування, як зазначають аналітики, може намагатися змінити напрямок тиску та перерізати українські шляхи сполучення.

Операція «Вівальді» тривалий час залишалася непублічною. Українська сторона лише 15 вересня офіційно підтвердила її проведення та розкрила окремі деталі першого етапу.