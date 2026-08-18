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Трамп позначив на мапі Ормузьку протоку як територію США

Трамп позначив на мапі Ормузьку протоку як територію США

Президент США Дональд Трамп назвав Ормузьку протоку «новою територією Сполучених Штатів». Про це американський лідер заявив у соцмережі Truth Social, оприлюднивши ділянку мапи.

Трамп обвів коло довкола ділянки моря, яка з’єднує Перську та Оманську затоки, підкресливши що саме тут знаходиться Ормузька протока, зробив напис – «Нова територія Сполучених Штатів».

Жодних додаткових коментарів американський лідер не зробив.

Раніше ForUA повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що США розбомблять Оман, якщо він стане на заваді вирішенню конфлікту з Іраном в Ормузькій протоці.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАОрмузька протокаТрамп Дональдіранська криза
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