Світовий нафтовий ринок лихоманить через атаки на ключові маршрути

Ціни на нафту у понеділок продовжили зростання на тлі нових атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру Саудівської Аравії, а також ударів по суднах у Перській затоці.

Станом на 11:45 понеділка вартість нафти марки Brent зросла на 3,23% порівняно з п'ятницею і становила $108 за барель. Ціна WTI піднялася на 3,09%, до $103,1 за барель. Про це свідчать дані Trading Economics.

Як повідомляє Reuters, зростання цін пов'язане з новими атаками на об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури Саудівської Аравії, а також із новими іранськими атаками на судна в Перській затоці.

Зокрема, єменські хусити атакували саудівський нафтопровід «Схід-Захід», який дає змогу транспортувати нафту до узбережжя Червоного моря, оминаючи небезпечну Ормузьку протоку.

Після атаки роботу нафтопроводу призупинили. Через це під загрозою опинилися поставки до 4% світових вантажів нафти. Наразі невідомо, наскільки серйозними є пошкодження і коли нафтопровід зможе відновити роботу.

За даними джерел Reuters, після виведення трубопроводу з експлуатації запасів нафти в саудівському порту Янбу на Червоному морі вистачить лише на 5–7 днів експорту.

Ситуацію на ринку додатково загострюють атаки на судна в Ормузькій протоці. У неділю британське агентство з морської безпеки UKMTO повідомило про напад на судно, внаслідок якого виникла пожежа, а екіпаж евакуювали.

Іранська сторона заявила, що внаслідок атаки на іранське торговельне судно біля узбережжя країни одна людина загинула, ще четверо членів екіпажу отримали поранення.

Крім того, у п'ятницю єменські хусити захопили стратегічний острів Перім у Баб-ель-Мандебській протоці. Це посилило їхній контроль над ще одним важливим логістичним коридором, через який проходить близько 4–5% світових нафтових вантажів.

На тлі перебоїв із постачанням минулого тижня ціни на нафту зросли приблизно на 8% і вперше з липня перевищили позначку в $100 за барель.