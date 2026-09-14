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Трамп хоче мати контроль над торгівлею іранською нафтою

Трамп хоче мати контроль над торгівлею іранською нафтою

Президент США Дональд Трамп, можливо, захоче забезпечити США контроль над торгівлею іранською нафтою.

Трамп заявив, що очікує завершення війни з Іраном цього року, можливо після проміжних виборів до Конгресу, та що після того ціни на пальне мають впасти, повідомляє Reuters.

Він погодиться лише на правильну угоду про завершення війни і не піде на невигідну, а також, що Іран просить про переговори.

Трамп припустив, що спробує встановити контроль над потоками нафтової торгівлі, як у Венесуелі.

"Ми врешті вийдемо, якщо тільки не вирішимо залишитися і контролювати нафту, як у Венесуелі", – заявив він, додавши, що у випадку Венесуели американське втручання багатократно окупилося. 

Фото: 24 канал.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАнафтавійнаІранТрамп
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