Трамп хоче мати контроль над торгівлею іранською нафтою

Президент США Дональд Трамп, можливо, захоче забезпечити США контроль над торгівлею іранською нафтою.

Трамп заявив, що очікує завершення війни з Іраном цього року, можливо після проміжних виборів до Конгресу, та що після того ціни на пальне мають впасти, повідомляє Reuters.

Він погодиться лише на правильну угоду про завершення війни і не піде на невигідну, а також, що Іран просить про переговори.

Трамп припустив, що спробує встановити контроль над потоками нафтової торгівлі, як у Венесуелі.

"Ми врешті вийдемо, якщо тільки не вирішимо залишитися і контролювати нафту, як у Венесуелі", – заявив він, додавши, що у випадку Венесуели американське втручання багатократно окупилося.

Фото: 24 канал.