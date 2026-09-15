Американці знищили іранські катери, що намагалися захопити безпілотник американських ВМС

Американські військові у понеділок, 14 вересня, знищили два невеликі іранські катери після того, як Корпус вартових ісламської революції (КВІР) спробував захопити безпілотне надводне судно ВМС США. Про це повідомляє Axios із посиланням на офіційних осіб США.

За словами американського співрозмовника, КВІР використовував катери для спроби захоплення морського безпілотника, який американські військові застосовують для патрулювання Ормузької протоки.

Після того, як сили США виявили спробу захоплення, американський безпілотник випустив по катерах дві ракети, знищивши їх і вбивши більшість осіб, які перебували на борту.

Зазначається, що спочатку військові США не повідомляли про удар, тоді як іранські ЗМІ подали його як атаку безпілотника на «рибальські човни».

Речник Центрального командування ЗС США (CENTCOM) капітан Тім Гокінс підтвердив факт спроби захоплення.

«Невеликі іранські катери нещодавно намагалися заволодіти безпілотним надводним судном США, але зазнали невдачі після рішучої відповіді CENTCOM», - заявив Гокінс.

Він додав, що наразі надводний безпілотник «залишається під оперативним контролем США».

Крім того, американський чиновник повідомив, що американські військові та країни Перської затоки почали супроводжувати проходження танкерів через протоку в денний час, а не лише вночі, як це відбувалося протягом останніх місяців.

Зазначається, що щодня через протоку під керівництвом і під захистом американських військових проходить у середньому 40 суден, які транспортують близько 14 млн барелів нафти на добу.

За даними видання, протягом останнього тижня протокою також пройшли кілька танкерів, що перевозили скраплений природний газ та скраплений нафтовий газ.

ForUA нагадує, влада Ірану у відповідь на оголошені Сполученими Штатами економічну війну та морську блокаду вирішила розширити заборонену для судноплавства зону за межі Ормузької протоки і включити до неї прилеглу частину Перської затоки.