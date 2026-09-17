Атака на Київ: 18 постраждалих

Сьогодні вночі та зранку ворог вчергове завдав ударів по цивільній інфраструктурі столиці.

"Наслідки ворожої атаки зафіксовані на понад 10 локаціях. Станом на 08:00 від ворожої атаки постраждали 18 осіб, з них двоє дітей: 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик", - повідомляє КМВА.

РФ атакувала столицю БПЛА та ракетами.

Внаслідок ударної хвилі були пошкоджені вікна в щонайменше 5 житлових будинках, школі та ліцеї, адмінібудівля, офіси, АЗС, склади й автомобілі.

У Дніпровському районі осбтірл пошкодив складську та офісну будівлі, житлові будинки й авто. У Соломʼянському і Дарницькому районах також пошкоджені склади, в останньому – ще й машини. В Подільському районі був пошкоджений дах нежитлової будівлі.

На місцях влучань і падінь уламків працюють рятувальники та правоохоронці.

Фото: ДСНС.