В Україні бракує ракет до F-16, пілоти змушені їх економити

В Україні бракує ракет класу «повітря-повітря» AIM-9 та AIM-120 для винищувачів F-16. Українські пілоти змушені економити боєприпаси, заявив командир ескадрильї F-16 із позивним «Фантом» в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, повідомляють Повітряні сили.

За його словами, йдеться про ракети двох типів, які використовують для озброєння винищувачів F-16. Через їхню нестачу українські пілоти мають обмежувати використання боєприпасів.

Командир наголосив, що винищувач без необхідного озброєння фактично втрачає значну частину своїх бойових можливостей, назвавши літак без ракет «марним інструментом».

«Фантом» закликав збільшити постачання Україні авіаційних ракет. Окремо він наголосив на потребі в зенітних ракетах для американських систем Patriot.

За його словами, одним із варіантів вирішення проблеми могла б стати передача Україні ліцензії на виробництво таких ракет.

Відомо, що 10 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Канада передасть Україні пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони загальною вартістю близько 270 млн доларів.

До нього мають увійти ракети для систем Patriot, а також боєприпаси для українських винищувачів F-16.