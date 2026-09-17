ЗСУ змусили рашистів змінити тактику на Гуляйпільському напрямку

Російські війська зменшили інтенсивність штурмових дій на Гуляйпільському напрямку. Якщо у травні-липні окупанти здійснювали по 20–30 атак на добу, то нині їхня кількість скоротилася приблизно до десяти.

Окупанти відмовилися від спроб наступати широким фронтом і дедалі частіше використовують невеликі штурмові групи, повідомила речниця угруповання військ «Південь» Анастасія Шевченко.

Також окупанти значно рідше застосовують техніку. Шевченко пояснила це роботою українських Сил безпілотних систем, які контролюють логістику противника, виявляють особовий склад і техніку та уражають їх ще на маршрутах висування.

Водночас на Гуляйпільському напрямку росіяни продовжують періодично проводити штурми за підтримки мототехніки. За словами речниці, успіху ці атаки не мають.

За минулу добу в операційній зоні угруповання «Південь» зафіксували 13 бойових зіткнень. Найактивнішим залишається Гуляйпільський напрямок — там російські війська здійснили десять спроб просунутися в районі Гіркого та в напрямках Косівцевого, Різдвянки й Чарівного.

Шевченко зазначила, що загалом оперативна ситуація на південних напрямках залишається без суттєвих змін, а інтенсивність бойових дій — на низькому рівні. Підстав очікувати найближчим часом зміни характеру бойових дій, за її словами, наразі немає.

Як повідомляло раніше ForUa, українська контрнаступальна операція поблизу Лиману на Донеччині, яка має назву «Вівальді», досягла оперативно важливої мети та зірвала спроби Росії здійснити широке оточення українського «поясу фортець».