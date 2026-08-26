Зміна курсу: США більше не битимуть по Ірану

Сполучені Штати наразі не планують завдавати нових масштабних ударів по Ірану. Про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив союзникам Вашингтона, пповідомляє Axios із посиланням на американських чиновників.

За даними видання, Рубіо під час телефонних розмов із главами МЗС країн-союзників дав зрозуміти, що Вашингтон не має наміру відновлювати великомасштабні бойові дії проти Ірану. Водночас він не виключив військової відповіді у разі, якщо Тегеран першим завдасть удару по США.

Замість нових атак адміністрація президента Дональда Трампа планує посилювати економічний та військово-морський тиск на Іран. Зокрема, Вашингтон розраховує на ефект від морської блокади, нових санкцій та збільшення обсягів транспортування нафти через Ормузьку протоку.

Видання зазначає, що останніми тижнями дедалі більше танкерів використовують південну смугу протоки. При цьому біля острова Харг, головного центру експорту іранської нафти, протягом останніх двох тижнів майже не спостерігали танкерів. «Іранці втратили контроль над протокою. Тепер вона перебуває під контролем США», — заявив один з американських чиновників.

За інформацією Axios, нинішня стратегія Вашингтона передбачає уникнення нових масштабних бойових дій, посилення санкційного та економічного тиску й одночасне забезпечення максимального проходження нафти через Ормузьку протоку.

Американські чиновники очікують, що така політика може зберігатися щонайменше до завершення проміжних виборів у США. Після цього Вашингтон може знову розглянути можливість нової військової кампанії.

Водночас США наразі не ведуть безпосередніх переговорів з Іраном. За даними видання, Вашингтон розраховує, що посилення тиску змусить Тегеран повернутися за стіл переговорів. Очікується, що 26 серпня спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Центральне командування США, де отримають брифінги щодо ситуації на місцях.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп позначив на мапі Ормузьку протоку як територію США.