Продукти, що викликають рак, назвали вчені

Харчування відіграє важливу роль у формуванні ризику розвитку низки онкологічних захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, значна частина випадків смерті від раку пов’язана з факторами, на які людина може впливати, зокрема незбалансованим раціоном, надмірною вагою, низькою фізичною активністю та вживанням алкоголю.

Водночас важливо розуміти: окремий продукт не означає автоматичну появу раку. Найбільше значення має регулярність споживання, кількість продукту та загальний спосіб життя.

Оброблене м’ясо

До продуктів, споживання яких варто обмежувати, належать ковбаси, сосиски, бекон, шинка та інші види обробленого м’яса. Міжнародне агентство з дослідження раку при ВООЗ відносить оброблене м’ясо до канцерогенів першої групи. Йдеться про наявність достатніх доказів зв’язку його регулярного вживання з підвищеним ризиком колоректального раку. Ризик залежить від кількості та частоти споживання, тому фахівці радять не робити такі продукти основою щоденного раціону.

Червоне м’ясо

Яловичина, свинина та баранина також потребують помірності. Надмірне споживання червоного м’яса пов’язують із підвищеним ризиком розвитку раку товстої та прямої кишки. Додаткову проблему становить приготування м’яса при дуже високій температурі. Під час смаження, гриля або запікання до сильного підрум’янення можуть утворюватися речовини, здатні пошкоджувати клітини.

Продукти з великою кількістю цукру

Солодощі, солодкі напої, десерти та інші висококалорійні продукти не вважаються прямою причиною раку. Проте їх надмірна кількість у раціоні може сприяти набору зайвої ваги та ожирінню. Ожиріння, своєю чергою, є фактором ризику для розвитку низки видів раку. Тому проблема полягає передусім у постійному надлишку калорій і незбалансованому харчуванні.

Фастфуд і продукти з великою кількістю жиру

Регулярне вживання фастфуду, жирної випічки, напівфабрикатів та інших висококалорійних продуктів може негативно впливати на здоров’я. Особливо небажаними є продукти з промисловими трансжирами. Їх надлишок пов’язаний насамперед із серцево-судинними захворюваннями, а загалом раціон із великою кількістю калорій, насичених жирів та цукру може сприяти ожирінню й опосередковано підвищувати онкологічні ризики.

Алкоголь

Окремо фахівці виділяють алкоголь. Його вживання пов’язане з підвищеним ризиком розвитку раку ротової порожнини, глотки, гортані, стравоходу, печінки, товстої та прямої кишки, а також молочної залози. Під час метаболізму етилового спирту утворюється ацетальдегід — речовина, яка може пошкоджувати ДНК. Ризик залежить від кількості алкоголю, а його регулярне вживання підвищує небезпеку.

Чипси, картопля-фрі та сильно обсмажені продукти

Під час приготування крохмалистих продуктів за дуже високої температури може утворюватися акриламід. Його можна виявити, зокрема, у сильно підсмаженій картоплі, чипсах, деяких видах випічки та інших продуктах. Тому фахівці радять не доводити їжу до надмірного обвуглення та не робити сильно обсмажені продукти регулярною частиною раціону.

Головне — не сприймати цей список як перелік продуктів, які «гарантовано викликають рак». Онкологічні захворювання мають багато причин, а харчування є лише одним із факторів ризику. Найбільше значення має загальний спосіб життя та регулярність шкідливих звичок.

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