КМІС досліджував, як змінилася довіра до Зеленського за останні кілька місяців

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 54% українців, не довіряють – 41%. За останній місяць рівень довіри практично не змінився. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у серпні-вересні 2026 року.

Як зазначається у пресрелізі КМІС, опитування було проведене після резонансних кадрових рішень і під час протестів.

«Таким чином, ми можемо оцінити, як змінилася довіра до В. Зеленського за останні кілька місяців», – йдеться у повідомленні.

Респондентам ставили запитання: «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?». Про довіру до інших публічних осіб соціологи не запитували.

«Отже, відповідно до отриманих результатів 54% зараз довіряють Президенту, не довіряють – 41% (баланс довіри-недовіри – +13%). Крім цього, потрібно враховувати, що серед 54%, які довіряють В. Зеленському, 18% "повністю" довіряють, а решта 36% довіряють "скоріше". При цьому для балансу важливо розуміти, що серед тих, хто не довіряє йому, є поділ – 25% "зовсім" не довіряють, а 16% не довіряють "скоріше"», – зазначають у КМІС.

Соціологи нагадують, що наприкінці липня – на початку серпня Зеленському довіряли 55%, не довіряли – 40%. Тобто за останній місяць рівень довіри практично не змінився.

«Доцільно зазначити, що польовий етап цього опитування почався одразу після розслідування НАБУ і САП "Форест Гамп", унаслідок якого була звільнена заступниця керівника Офісу Президента І. Мудра. Також близько половини інтерв’ю були проведені вже з 4 вересня, тобто після нового розслідування "Карфаген" про Офіс Генерального прокурора, але не охопило подальші події з 14 вересня (коли ексгенеральний прокурор спробував здійснити наступ на НАБУ і САП)», – зазначили у КМІС.

Соціологи також зауважують, що найбільше Зеленському довіряють (баланс у 1,5 раза і більше вищий за загальнонаціональний, тобто від +20% і вище): за статтю – жінки (баланс +23%); за віком – 18-29 річні (+23%); за регіоном – мешканці центру/півночі (+21%), півдня (+24%) і сходу (+21%); за типом населеного пункту – мешканці сіл (+20%), міст з населенням до 20 тис./смт (+26%), міст з населенням 20-99 тис. (+23%); за освітою – люди з повною середньою або нижчою освітою (+21%); за родом занять – військовослужбовці/поліцейські (+32%), студенти (+34%), безробітні (+39%).

Найменше ж довіряють Зеленському (баланс у 1,5 раза і більше нижчий за загальнонаціональний, тобто +9% і нижче): за статтю – чоловіки (баланс 0%, тобто однакова кількість довіряють і не довіряють); за віком – 45-59 річні (+4%); за регіоном – мешканці заходу (+3%) і м. Київ (-6%); за типом населеного пункту – мешканці міст з населенням 100 тис. і більше (+4%); за освітою – люди з вищою освітою (+7%); за родом занять – робітники (+5%), підприємці/самозайняті/фермери (-12%), ті, хто ведуть домашнє господарство (+3%); за основною мовою спілкування вдома – російськомовні громадяни (-4%); за рівнем достатку родину – ті, хто мають низький (+8%) і дуже низький (-9%) достаток.

Як зазначив у коментарі виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, Володимир Зеленський зберігає доволі високі показники довіри і, відповідно, легітимність як голова держави.

«Водночас кумулятивний негативний ефект ряду резонансних антикорупційних розслідувань, які торкаються команди і оточення В. Зеленського, може зрештою бути незворотним. Ми маємо нагадати, що українці дуже гостро реагують на корупцію. Наприклад, у квітні 2026 року на запитання, що є більшою загрозою для країни – воєнна агресія чи корупція в органах влади – 54% обрали корупцію (проти 39%, які обрали воєнну агресію). Можна дискутувати про адекватність такої оцінки співгромадян, але якщо суб’єктивно українці саме так бачать ситуацію, це може мати цілком практичні об’єктивні наслідки (які можуть не сподобатись багатьом)», – зазначив соціолог.

Він додав, що українці зберігають довіру до Президента як лідера країни під час жорстокої війни, але «також очікують належних рішень і дій (особливо – для демонстрації боротьби з корупцією та адекватних кадрових призначень)».

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки, до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Президенту Зеленському, 21 серпня – 10 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 1003 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% для показників, близьких до 25%; 2,5% – для показників, близьких до 10%; 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Загалом автори дослідження вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.