Трамп планує підписати законопроект про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп планує підписати ухвалений обома палатами Конгресу законопроект про санкції проти РФ.

Білий дім тиснув на керівництво республіканців у Палаті представників, щоб ті просували ухвалення цього проєкту, повідомляє The Wall Street Journal.

Після успішного голосування у Палаті представників ключові прихильники законопроекту святкували його ухвалення.

"До народу України: ви не самотні", – заявив сенатор Річард Блументаль.

Звертаючись до Путіна, він додав: "Ваша економіка хитається. Ми збираємося задушити вашу військову машину".

Представник Білого дому заявив, що Трамп планує підписати цей законопроект.

Фото: whitehouse.gov.