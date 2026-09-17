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Полiтика

Трамп планує підписати законопроект про санкції проти РФ

Трамп планує підписати законопроект про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп планує підписати ухвалений обома палатами Конгресу законопроект про санкції проти РФ.

Білий дім тиснув на керівництво республіканців у Палаті представників, щоб ті просували ухвалення цього проєкту, повідомляє The Wall Street Journal.

Після успішного голосування у Палаті представників ключові прихильники законопроекту святкували його ухвалення.

"До народу України: ви не самотні", – заявив сенатор Річард Блументаль.

Звертаючись до Путіна, він додав: "Ваша економіка хитається. Ми збираємося задушити вашу військову машину".

Представник Білого дому заявив, що Трамп планує підписати цей законопроект.

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнасанкціїТрамп
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