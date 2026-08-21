Кияни на вихідних залишаться без зручного маршруту через Дніпро

У Києві на кілька днів частково обмежать рух мостом Метро через ремонтні роботи. Обмеження почнуть діяти ввечері 21 серпня та триватимуть до 17:00 24 серпня.

Ремонтники працюватимуть на ділянці мосту у напрямку з правого на лівий берег Дніпра — у бік станції метро «Гідропарк». Роботи проводитимуть у крайній правій смузі, тому повністю рух мостом не перекриватимуть.

Водіїв закликають заздалегідь врахувати зміни під час планування поїздок. На під’їздах до мосту в цей період можливі затори та уповільнення руху. Киянам радять за можливості обирати альтернативні маршрути, особливо в години найбільшого навантаження на дороги.

Як повідомляло раніше ForUa, у столиці до 1 вересня обмежать рух транспорту в одному з центральних районів міста.