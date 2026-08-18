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Столиця

У столиці до 1 вересня обмежать рух транспорту в одному з центральних районів міста

У столиці до 1 вересня обмежать рух транспорту в одному з центральних районів міста

У Києві з 17 до 31 серпня діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту на вулиці Золотоустівській. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на проїжджій частині. Фахівці КП ШЕУ Шевченківського району виконуватимуть роботи з відновлення асфальтобетонного покриття.

Ремонт проводитимуть на ділянці від вулиці Павлівської до будинку №14 на Золотоустівській. На час проведення робіт рух транспорту тут буде тимчасово ускладнений, повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор».

Водіям рекомендують за можливості обирати альтернативні маршрути, аби уникнути затримок на цій ділянці вулиці Золотоустівської.

Як повідомляло раніше ForUa, на Оболоні обмежать рух транспорту до 1 вересня.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

обмеження рухуремонт дорігШевченківській район
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