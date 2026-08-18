У столиці до 1 вересня обмежать рух транспорту в одному з центральних районів міста

У Києві з 17 до 31 серпня діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту на вулиці Золотоустівській. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на проїжджій частині. Фахівці КП ШЕУ Шевченківського району виконуватимуть роботи з відновлення асфальтобетонного покриття.

Ремонт проводитимуть на ділянці від вулиці Павлівської до будинку №14 на Золотоустівській. На час проведення робіт рух транспорту тут буде тимчасово ускладнений, повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор».

Водіям рекомендують за можливості обирати альтернативні маршрути, аби уникнути затримок на цій ділянці вулиці Золотоустівської.

Як повідомляло раніше ForUa, на Оболоні обмежать рух транспорту до 1 вересня.