СБУ знищила 3 літаки, 3 вертольоти та уразила НПЗ у РФ

У ніч на 17 вересня СБУ провела спецоперацію на військовому аеродромі «Ростов-Центральний» у Ростові-на-Дону, під час якої успішно відпрацювала по низці російських повітряних цілей.

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили:



- військово-транспортний літак Ан-12;

- два військово-транспортні літаки Ан-26;

- три вертольоти.



На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією, повідомляє СБУ.

СБУ спільно із Силами оборони України (СБС, ГУР та інші) уразила Ярославський нафтопереробний завод. Внаслідок атаки на НПЗ фіксується пожежа.



СБУ продовжує систематично відпрацьовувати по військових та стратегічних інфраструктурних об’єктах у рф, які працюють на війну проти України. Такі спецоперації — це пряма відповідь на масовані атаки ворога по території нашої держави, під час яких росія системно застосовує ракети, ударні дрони та авіацію для терору українців і знищення цивільної інфраструктури.

Фото: СБУ.