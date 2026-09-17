Російський дрон атакував ціль за чотири кілометри від кордону з Польщею

Російський реактивний безпілотник упав або був збитий приблизно за чотири кілометри від польсько-українського кордону на території України. Попередньо, він міг уразити заправну станцію.

Про це повідомляє польський телеканал RMF24.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що інцидент стався неподалік Дорогуська, навпроти українського Ягодина. За його словами, після атаки пролуналa потужна вибухова хвиля, а польські військові підняли в повітря винищувачі.

«Була дуже потужна вибухова хвиля. Наші літаки були підняті в повітря. Цей день, 17 вересня, є особливим, зокрема й з огляду на сьогоднішню безпеку», — сказав Туск, згадавши також дату радянського вторгнення до Польщі у 1939 році.

Речник Оперативного командування видів Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський заявив, що йшлося про реактивний безпілотник, який швидко наближався до польського кордону. Через це польські винищувачі підняли в повітря для захисту повітряного простору країни.

За попередніми даними польських військових, дрон або влучив у ціль, або був знищений приблизно за чотири кілометри від польського кордону, вже на українській території. Водночас військові продовжували перевіряти дані своїх систем.

Згодом польське військове командування повідомило, що порушення повітряного простору Польщі не зафіксували. Через загрозу повітряної атаки мешканці частини Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали попередження від урядового Центру безпеки. Аеропорти Любліна та Жешува тимчасово припиняли польоти.

Інцидент стався після російської атаки на західні області України.

Це вже не перший удар поблизу польсько-українського кордону за останні дні. 13 вересня «Укрзалізниця» повідомила про російський удар по локомотиву пасажирського поїзда поблизу Ягодина, приблизно за два кілометри від кордону з Польщею. Постраждалих не було, оскільки поїзну бригаду завчасно попередили про загрозу.

Раніше також повідомлялося про удар російського дрона по вантажівці приблизно за 800 метрів від пункту пропуску Дорогуськ – Ягодин на українській території.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після попередніх атак заявив, що російські удари поблизу польського кордону створюють безпосередню загрозу для безпеки ЄС і НАТО. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав удари по українському прикордонню черговим проявом російської ескалації.