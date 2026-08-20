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Війна

Росія дедалі частіше випробовує рішучість НАТО - Сибіга

Росія дедалі частіше випробовує рішучість НАТО - Сибіга

Росія під час нічної атаки на Україну 20 серпня вкотре порушила повітряний простір Молдови та Румунії, а також завдала удару по українсько-молдовському прикордонному пункту. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що такі інциденти є частиною системної політики Кремля з поширення ризиків війни за межі України.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

За словами керівника МЗС, Росія дедалі частіше перевіряє готовість НАТО та його партнерів реагувати на порушення повітряного простору сусідніх держав.

«Це не поодинокі випадки. Вони є частиною цілеспрямованих і системних терористичних атак Росії. Держава-агресор дедалі частіше випробовує рішучість НАТО та його партнерів, порушуючи суверенітет сусідніх держав і навмисно поширюючи ризики, пов'язані з її війною, далеко за межі України», – наголосив Сибіга.

Міністр зазначив, що Україна координуватиме подальші дії з Молдовою та Румунією. За його словами, Київ, Кишинів і Бухарест працюватимуть над більш рішучою та ефективною регіональною відповіддю на дії Росії.

Сибіга також повідомив, що ці питання планують порушити під час майбутнього саміту «Одеського трикутника». Його учасники мають обговорити зміцнення регіональної безпеки, захист критичної інфраструктури та необхідність притягнення Росії до відповідальності за подібні дії.

Напередодні президентка Молдови Мая Санду заявляла, що частина російських безпілотників потрапляє в повітряний простір країни випадково, однак деякі дрони запускають безпосередньо в напрямку Молдови.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОМЗСМолдовазаяваРумуніяАндрій Сибіга
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