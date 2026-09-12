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Суспiльство

Подружжя загинуло на замінованому пляжі в Коблевому

Подружжя загинуло на замінованому пляжі в Коблевому

У Коблевому Миколаївської області вдень 12 вересня в акваторії Чорного моря стався вибух протидесантної міни. Внаслідок інциденту загинуло подружжя, ще дві жінки постраждали.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

За його словами, загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Їхня 16-річна донька дістала поранення. Їй надали медичну допомогу, після чого вона лікуватиметься амбулаторно.

Також постраждала 40-річна жінка. У тяжкому стані її госпіталізували.

Решетілов наголосив, що ділянка берегової лінії, де стався вибух, була закритою та огородженою. Там також були встановлені попередження про мінну небезпеку.

За його словами, люди перетнули огородження.

«Сьогоднішня трагедія ще раз доводить: жодне рішення про відкриття пляжів не може бути ухвалене, поки фахівці не підтвердять, що перебування там є безпечним. Ціна поспішних рішень може бути занадто високою і платити доведеться людським життям», — заявив очільник ОВА.

 Автор: Богдан Моримух

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Коблевоподружжя
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