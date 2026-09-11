Географія ворожих ударів по енергетиці зросла вдвічі: у семи областях зафіксовано знеструмлення

Через систематичні російські дронові атаки та артилерійські обстріли станом на ранок 11 вересня нові знеструмлення зафіксовано у семи областях України: Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій.

За даними НЕК «Укренерго», географія уражень за добу розширилася більш ніж удвічі. Для порівняння, напередодні, 10 вересня, йшлося про знеструмлення лише у трьох регіонах — Чернігівській, Донецькій та Харківській областях. Наразі в усіх місцях, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення світла в оселі громадян.

Водночас у системі фіксується зростання рівня споживання. Станом на 09:30 показники були на 6,3% вищими, ніж в аналогічний час у четвер. У компанії пояснюють таку динаміку хмарною погодою в частині західних областей: через брак сонця побутові СЕС працюють із меншою потужністю, тому споживачі компенсують дефіцит електрикою із загальної мережі.

Фахівці закликають громадян раціонально використовувати електроенергію та переносити роботу потужних приладів на період з 10:00 до 16:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше. В «Укренерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, та радять стежити за офіційними повідомленнями місцевих обленерго.