В Україні на вихідні прогнозують дощі, вдень від 15° до 30°

У вихідні в Україні в окремих областях пройдуть дощі, місцями можливі грози, вдень 15-23°, у південних областях до 30°. Про це повідомив Український гідрометцентр.

"12 вересня західних, північних, Вінницькій, а вдень і більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, подекуди грози", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у неділю, 13 вересня, у більшості центральних, Харківській, Одеській і Миколаївській областях помірні (вдень на Одещині та Миколаївщині місцями значні) дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

За даними синоптиків, вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

На вихідні температура вночі 8-16°; вдень 15-23°, на півдні та південному сході країни 25-30°.

У Києві та області 12 вересня, буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вранці та вдень значний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 13-15°, вдень 16-18; на Київщині вночі 10-15°, вдень 15-20°.