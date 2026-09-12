В Україні на вихідні прогнозують дощі, вдень від 15° до 30°

У вихідні в Україні в окремих областях пройдуть дощі, місцями можливі грози, вдень 15-23°, у південних областях до 30°. Про це повідомив Український гідрометцентр.
"12 вересня західних, північних, Вінницькій, а вдень і більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, подекуди грози", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у неділю, 13 вересня, у більшості центральних, Харківській, Одеській і Миколаївській областях помірні (вдень на Одещині та Миколаївщині місцями значні) дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.
За даними синоптиків, вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.
На вихідні температура вночі 8-16°; вдень 15-23°, на півдні та південному сході країни 25-30°.
У Києві та області 12 вересня, буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вранці та вдень значний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
У столиці температура вночі 13-15°, вдень 16-18; на Київщині вночі 10-15°, вдень 15-20°.Автор: Сергій Ваха