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Суспiльство

Уряд запускає «Зимову підтримку»: хто та де може оформити допомогу

Уряд запускає «Зимову підтримку»: хто та де може оформити допомогу

В Україні офіційно стартувала програма одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка». Виплати спрямовані на допомогу людям, які опинилися в найскладніших умовах та фактично проживають на територіях, де ведуться або велися активні бойові дії.

Як повідомляє Пенсійний фонд України з посиланням на постанову Кабміну №1084, фінансову підтримку зможуть отримати мешканці восьми прифронтових областей:

  • Дніпропетровської;

  • Донецької;

  • Запорізької;

  • Миколаївської;

  • Сумської;

  • Харківської;

  • Херсонської;

  • Чернігівської.

Хто має право на допомогу

Претендувати на виплати можуть вразливі категорії громадян, а саме:

  • особи з інвалідністю;

  • отримувачі житлових субсидій;

  • родини, які отримують певні види державної допомоги сім’ям з дітьми;

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримують допомогу на проживання.

Куди звертатися для оформлення

Уряд затвердив два окремих переліки територіальних громад. Порядок подачі документів повністю залежить від того, до якого саме списку належить ваша громада:

  1. Громади з Першого переліку. Заяви приймають:

    • сервісні центри Пенсійного фонду України;

    • Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

    • уповноважені посадові особи виконавчих органів місцевих рад.

  2. Громади з Другого переліку. Заяву потрібно подавати безпосередньо до відповідної сільської, селищної чи міської ради.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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