У Ніжині після атаки РФ пошкоджено приватний житловий будинок

Російські війська близько 9:30 12 вересня завдали удару по Ніжину Чернігівської області. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомив начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун у коментарі Суспільному.

За його словами, зафіксовано влучання у приватний будинок. Також пошкоджений приватний сектор, розташований поруч.

«Попередньо, потерпілих немає», — зазначив Ковтун.

Міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомив, що, найімовірніше, російські війська атакували місто «Бандеролями».

Пізніше Кодола уточнив, що росіяни влучили по території непрацюючого підприємства. Окрім того, пошкоджено розташований поруч приватний житловий будинок.

Нагадаємо, близько 9:25 моніторингові канали повідомили, що у напрямку Ніжина рухаються одна-дві «Бандеролі». Згодом у місті пролунали вибухи.