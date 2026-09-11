Неанонсований візит: до Києва прибув очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 11 вересня прибув із неанонсованим візитом до України.

Про свій приїзд очільник польського дипломатичного відомства повідомив у соцмережі Х, опублікувавши фотографію з залізничного вокзалу столиці.

«Добрий день із Києва», – написав у дописі Радослав Сікорський.

Наразі деталі та програма візиту польського посадовця не розголошуються, оскільки поїздку попередньо не анонсували з міркувань безпеки. Візит відбувається на тлі застережень уряду Польщі про те, що прикордонні пункти країни можуть опинитися під загрозою російських атак.