Дрони атакували Тольятті та Таганрог, у РФ повідомляють про пожежі на промислових об'єктах

Безпілотники в ніч проти 12 вересня атакували російські міста Тольятті Самарської області та Таганрог Ростовської області. Унаслідок атаки на промислових об'єктах виникли пожежі.

Про атаку на Самарську область повідомив губернатор В'ячеслав Федорищев. Місцеві телеграм-канали також публікували повідомлення про вибухи та займання в Тольятті.

За попередніми даними моніторингових пабліків, у Тольятті під удар міг потрапити хімічний завод «КуйбишевАзот». У мережі з'явилися відео пожежі на території промислової зони міста.

«КуйбишевАзот» є одним із найбільших виробників хімічної продукції в Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, аміачної селітри, капролактаму та поліаміду. Ця продукція має важливе значення для російського військово-промислового комплексу.

Водночас у Таганрозі Ростовської області, за даними OSINT-аналізу ASTRA, безпілотники ЗСУ, ймовірно, атакували військовий аеродром. Про дрони над Ростовською областю місцеві канали повідомляли протягом ночі 12 вересня. Згодом жителі почали публікувати відео, на яких видно густий дим над містом.

В OSINT-каналі ASTRA встановили, що дим ішов із боку військового аеродрому Таганрога. Пожежу також фіксував моніторинговий канал exilenova_plus.

«Таганрог-Центральний» є військовим аеродромом у Ростовській області, розташованим у межах Таганрога. На ньому базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк. Поруч із аеродромом розташований 325-й авіаремонтний завод, який займається ремонтом транспортних літаків та комплектуючих.

За даними моніторингового каналу exilenova_plus, також було уражено Таганрозький автомобільний завод (ТАГАЗ). Підприємство та його виробничі майданчики, за інформацією каналу, використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів для російської армії, що робить його важливим об'єктом російського ВПК.

«На території підприємства зафіксовано пожежу, зокрема горить резервуар», – повідомив канал у Telegram.

Окремо повідомлялося про пожежу, що супроводжувалася вибухами, на складах болгарського військового заводу «Емко» поблизу села Царева-Лівада в районі міста Трявна. Це друга пожежа на складах «Емко» за останній місяць. 10 серпня аналогічний інцидент стався на складі боєприпасів поблизу села Беліца. Тоді обійшлося без постраждалих.