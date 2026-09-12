Валерій Дубіль: Для недопущення дефіциту ліків в умовах російських обстрілів МОЗ має скоординувати свої дії з бізнесом

Систематичні російські дронові та ракетні атаки знищили низку фармацевтичних складів та аптек разом із тоннами медикаментів. Щоб не допустити брак ліків і перебоїв із постачанням, державним органам критично необхідно налагодити оперативну і регулярну комунікацію з представниками ринку.



Про це заявив Перший заступник голови Комітету з питань здоров'я нації Валерій Дубіль після засідання Комітету.



Парламентар наголосив, для цього необхідно напрацювати механізм швидкої заміни та доставки препаратів. Під найбільшою загрозою – вузькопрофільні медикаменти, які не мають достатньої кількості аналогів на ринку.



«Протягом останніх півроку Держлікслужба проігнорувала 7 офіційних запитів про надання роз'яснень та пропозицій щодо внесення змін до законодавства лише від однієї Асоціації. І це тоді, коли ворог нищить логістику», — обурився заступник лідерки «Батьківщини».



За його словами, під час засідання парламентського Комітету з питань здоров’я нації, хотів почути відповіді від МОЗу на три ключові запитаня:

1. Компенсації за втрачені запаси: Чи напрацьовує Міністерство дієвий механізм компенсації за знищені внаслідок обстрілів товарні запаси аптек і постачальників?

2. Паралельний імпорт ліків: Чи готове МОЗ на час воєнного стану максимально спростити та пришвидшити процедуру паралельного імпорту лікарських засобів, а також дозволити їхню негайну реалізацію в аптечній мережі, що наразі заблоковано статтею 78 закону «Про лікарські засоби», нова редакція якого набере чинності з 1 січня 2027 р.?

Це рішення дозволило б оперативно наповнювати ринок дефіцитними препаратами.

3. Скасування надмірних вимог: Чи доцільно зараз, в умовах війни, кадрового голоду та обстрілів, посилювати регуляторний тиск на аптеки, зокрема вимагаючи обов’язкової наявності фармацевта на кожній касі?



«МОЗ наголошує, що ситуація контрольована, а для критично необхідних ліків створено тримісячні запаси у медзакладах. Проте реальної та системної розмови між чиновниками та представниками ринку досі немає.



Оскільки профільний регулятор фактично ігнорує прямі звернення бізнесу, звертатимусь до МОЗ з пропозицією утворення на час воєнного стану майданчика для діалогу між представниками громадських фармацевтичних об'єднань, виробників, дистриб'юторів, аптечних мереж. Лише чесна, конструктивна розмова і напрацювання спільних рішень — це єдиний шлях забезпечити українців ліками у цей критичний час», — резюмував Валерій Дубіль.