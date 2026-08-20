У Польщі п'яна українка покусала поліцейського

У польському Замброві 39-річна громадянка України напала на поліцейських під час затримання. Жінка була напідпитку, ображала правоохоронців, а коли на неї намагалися вдягнути наручники, вкусила одного з них.

Інцидент стався в одному з районів Замброва Підляського воєводства. Поліцію викликали через жінку, яка лежала на тротуарі та не реагувала на перехожих, повідомляє Polsat News. Правоохоронці встановили, що вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Спочатку українка поводилася агресивно лише на словах, однак згодом її поведінка стала більш небезпечною. Медики після огляду вирішили, що госпіталізація не потрібна. Тоді поліцейські вирішили доставити жінку до приміщення для затриманих, де вона мала протверезіти. Під час посадки в службовий автомобіль жінка чинила опір і вкусила одного з правоохоронців. Поліцейському знадобилася медична допомога, його доправили до інфекційної лікарні.

Після того як українка протверезіла, їй висунули звинувачення в образі поліцейських під час виконання ними службових обов’язків та порушенні тілесної недоторканності правоохоронця. За польським законодавством за такі дії може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Водночас польська поліція звернулася з клопотанням про видворення жінки з країни. Її передали прикордонній службі в Білостоці.

У Прикордонній службі Польщі підтвердили, що рішення про повернення громадянки України вже ухвалене та перебуває на етапі виконання. Крім того, жінці заборонили в’їзд до Польщі строком на п’ять років.

Як повідомляло раніше ForUa, у Польщі різко зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті, жертвами яких стають громадяни України, зокрема у першому півріччі 2026 року українці подали до поліції 180 заяв про такі правопорушення, що більш ніж на 30% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.