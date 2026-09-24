У Польщі евакуювали людей із двох КПП після російської атаки по Україні

У Польщі через чергову російську атаку по Україні поблизу польського кордону евакуювали два пункти пропуску з Україною. Пункти у Дорогуську та Зосіні приблизно на пів години припиняли роботу.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у Варшаві, передає RMF24.

За даними польського видання, евакуацію провели близько полудня 24 вересня на тлі російських ударів по Україні поблизу польського кордону. Пункти пропуску в Дорогуську та Зосіні не працювали близько 30 хвилин. Після 12:00 рух через них відновили у звичайному режимі.

Туск заявив, що російська атака сталася саме в той момент, коли він у Варшаві проводив міжнародні переговори.

«Це не перший випадок, коли я розмовляю з одним із наших партнерів тут, у Варшаві, і обговорюю агресивну поведінку Росії та проблеми, які вона створює для Польщі, саме в цей момент росіяни вирішують це підтвердити», – сказав польський прем’єр.

За його словами, Росія знову атакувала Україну поблизу польського кордону, через що польській владі довелося евакуювати прикордонні переходи.

Туск наголосив, що такі інциденти змушують Варшаву посилювати заходи безпеки, координувати дії з Україною та попереджати європейських партнерів про подальші ризики.

«Осінь і зима можуть виявитися справді критичними», – заявив він.

Напередодні, 23 вересня, Польща перевела шість пунктів пропуску з Україною у стан підвищеної готовності. Серед них були Дорогуськ та Зосін.

Це вже не перший випадок, коли через російські атаки поблизу польського кордону польська сторона тимчасово евакуює прикордонні переходи. 13 вересня після російського удару поблизу пункту Дорогуськ польська прикордонна служба також проводила евакуацію персоналу та людей, які перебували на переході.