Українець, який напав на людей у ​​монастирі в Польщі, психічно нездоровий

Психічний стан 31-річного громадянина України Ігоря М., підозрюваного у нападі на п’ятьох людей у монастирському комплексі в польському Ярославі, не дозволяє провести його допит та інші процесуальні дії. Експерти виявили у чоловіка гострі психічні розлади.

Про це повідомила речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич, передає RMF24.

За її словами, психіатри встановили, що нинішній психічний стан підозрюваного не дозволяє йому брати участь у процесуальних діях. Експерти виявили у нього «гострі, поліморфні психотичні розлади», а також сильне психомоторне збудження, порушення логічного мислення та відсутність логічного контакту.

«Сьогодні й найближчим часом ми точно не проводитимемо жодних дій за участю підозрюваного Ігоря М.», – заявила Тацюх-Курасевич.

Прокуратура звернеться до суду з клопотанням про тимчасовий арешт 31-річного українця.

Як повідомляв ForUA, раніше прокуратура у Перемишлі висунула обвинувачення 31-річному громадянину України Ігорю М., який, за даними слідства, напередодні напав із ножем на людей на території монастиря бенедиктинок у Ярославі Підкарпатського воєводства.

Польська прокуратура оприлюднила нові подробиці нападу: один із п'яти постраждалих – священник – помер у лікарні, ще двоє перебувають у стані, що загрожує життю. Нападник – 31-річний українець – у день вбивства в'їхав до Польщі з Німеччини.

У коментарі Укрінформу заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Вєслав Лесьнякевич зазначив, що напад із ножем 31-річного громадянина в Ярославі не має якимось чином обтяжувати всіх українців у Польщі, слід детально з'ясувати, що керувало підозрюваним.